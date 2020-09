Beach: Un tweet di Viz Media fa infuriare i fan del manga di Tite Kubo

Dopo le ultime iniziative dedicate a Bleach si era tornati a parlare dell'opera più famosa scritta e disegnata da Tite Kubo. Un messaggio promozionale condiviso da Viz Media ha avuto l'effetto contrario, l'azienda è stata infatti criticata per un spoiler.

Vi consigliamo di aprire questa notizia solo se avete già letto tutti i volumi che compongono la storia di Ichigo e del resto del mondo nato dalla mente del mangaka giapponese. In calce alla notizia trovate il messaggio condiviso da Viz Media, che attraverso il suo account ufficiale di Twitter aveva scritto questo breve tweet: "Ruggisci Zabimaru! Buon compleanno al marito di Rukia, Renji Abarai!". Gli appassionati che non avevano ancora concluso l'opera di Tite Kubo hanno subito risposto al messaggio, lamentandosi per lo spoiler, che viene rivelato solo nelle parti conclusive del manga.

Ricordiamo che la serie è composta da 74 volumi, l'ultimo dei quali è stato pubblicato da Planet Manga nel 2017, nonostante siano passati 3 anni, il titolo riesce ad attirare ancora nuovi fan, anche per la recente uscita del manga di Burn The Witch, nuova opera disegnata da Tite Kubo. In attesa di avere altre notizie sulla seconda parte dell'anime, vi lasciamo con queste cinque curiosità su Bleach.