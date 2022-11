Beast Complex: un nuovo capitolo in arrivo per il manga di Paru Itakagi

La mangaka Paru Itakagi sta per tornare con un nuovo capitolo della serie Beast Complex. L’autrice di Beastars, vincitore del Manga Taisho nel 2018 e del premio culturale Osamu Tezuka, ha lanciato questa nuova serie di racconti diversi anni fa e dopo essersi fermata più volte sembra essere tornata con nuove idee per arricchire quell’universo.

La conferma del ritorno di Beast Complex è arrivata nell’ultimo numero della rivista Weekly Shonen Sunday, edita da Akita Shoten, dove è stato specificato che nel prossimo volume, primo dell’annata 2023 e in uscita il 1 dicembre 2022, sarà presente un nuovo capitolo. Avviata nel 2016 con un volume unico e ripresa nel gennaio del 2021 con diversi capitoli poi raccolti in tre volumi, la serie si è fermata nel maggio del 2021, e l’annuncio di un ritorno può suggerire che l’autrice intende firmare altri capitoli sufficienti per un quarto tankobon.

Per chi volesse avvicinarsi alla serie ecco la presentazione ufficiale: “una tigre e un castoro cresciuti insieme affrontano le pressioni dettate dalla società e uniscono le forze per combattere le ingiustizie. Un cammello giornalista che ha trascorso la propria carriera a subire il giudizio dei carnivori passa la notte con una lupa molto attraente. Un coccodrillo e una gazzella si ritrovano a collaborare in qualità di cuoco e assistente in uno show culinario. Una volpe e un camaleonte affrontano gli stereotipi sulle rispettive specie. E molto altro…”.

Per finire vi lasciamo all'artwork di Itakagi dedicato ai Maneskin, e ricordiamo che l'ultima stagione dell'anime di Beastars debutterà nel 2024 su Netflix.