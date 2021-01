Beast Complex: la cosplayer Enako pubblicizza il fumetto con un cosplay vietato ai minori

In vista dell'uscita di Beast Complex, la nuova raccolta di storie brevi dall'autrice di Beastars, la casa editrice Akita Shoten ha deciso di ingaggiare la giovane cosplayer Enako, commissionandole una serie di cosplay dedicati al manga. In calce potete dare un'occhiata agli scatti, ma vi anticipiamo che sono un po' più spinti del solito.

La prima delle tre foto è anche la copertina del prossimo numero di Weekly Shonen Champion, rivista dove è stato serializzato Beastars. Il costume è un omaggio all'Anno del Bue, il Segno Zodiacale giapponese corrispondente al 2021. Il secondo scatto, invece, ricrea la copertina di "Wild Kick", la rivista per adulti che il panda Gohin presta a Legoshi nel sesto episodio dell'anime.

Il terzo e ultimo scatto è stato pubblicato da Enako sul proprio profilo Instagram per pubblicizzare Beast Complex, e per celebrare l'ennesima collaborazione con Weekly Shonen Champion. Anche in questo caso la ragazza ha scelto di indossare il completo da coniglietta, in una posa che farà sicuramente felice gran parte del pubblico maschile.

Tornando al manga, Beast Complex sarà distribuito a partire dal mese di aprile. Beastars invece è recentemente tornato in tv con la seconda stagione dell'anime, ed approderà su Netflix a partire dal mese di luglio. Paru Itagaki intanto continuerà a lavorare su Bota Bota, il suo nuovo manga disponibile da oggi in Giappone.