Beast Tamer: l'anime debutta a ottobre su Crunchyroll

La serie di light novel Beast Tamer, che ha già ispirato una serie manga, ottiene ufficialmente un adattamento anime. Questo, verrà trasmesso nel corso della stagione autunnale del 2022 da Crunchyroll. Ecco trailer, visual e primi dettagli sul progetto.

A ottobre su Crunchyroll debutterà l’anime di Blue Lock, ma non solo. La piattaforma di streaming, acquisita da Sony e accorporata a Funimation, si prepara anche ad accogliere il simulcast dell’adattamento animato di Beast Tamer. Il reveal, è stato accompagnato da un primo teaser trailer e da una locandina promozionale. In estate, invece, su Crunchyroll arrivano gli OVA di My Hero Academia.

La trama di Beast Tamer è ambientata in un mondo in cui esistono creature dalla potenza sovraumana. Queste, sono chiamate “specie dominanti”. Il protagonista, un ragazzo dai capelli color argento, si imbatte casualmente in Kanade, una ragazza che è la più forte del popolo dalle orecchie da gatto. L’incontro, cambia totalmente i loro destini, portando Rein a diventare un domatore di bestie. Che ve ne pare di queste premesse, seguirete la serie?



Tratto dai romanzi originali di Suzu Miyama, l’anime vede Atsushi Nigorikawa alla regia e Takashi Aoshima alla composizione della serie. Shuhei Yamamoto è il character design del progetto in sviluppo presso lo studio d’animazione EMT Squared. I due protagonisti, Rein e Kanade, verranno doppiati da Shoya Chiba e Azumi Waki.

Le light novel disegnate da Subachi hanno fatto il loro debutto sul sito Shosetsuka ni Naro nel giugno 2018. Un adattamento manga, illustrato da Moto Shigemura, è invece arrivato nel gennaio del 2019 e attualmente conta sei volumi pubblicati. Nel nostro Paese, la serializzazione è ancora inedita.