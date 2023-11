Beastars: 10 cose che (forse) non sapete sull'autrice Paru Itagaki

Ha da poco compiuto trent’anni ed è diventata una delle autrici di manga odierne più apprezzate a livello mondiale, ricevendo anche premi importanti come il Manga Taisho e il premio culturale Osamu Tezuka. Stiamo parlato di Paru Itagaki, autrice dell’acclamato Beastars e queste sono 10 cose che, forse, non sapete su di lei.

In più occasione l’autrice ha affermato di essere una grande appassionata di film Disney e di come questi abbiano rappresentato grandi fonti d’ispirazione per il suo lavoro.

L’idea per il personaggio di Legoshi le è venuta quando era ancora un’adolescente, e non è chiaro se e quanto sia cambiata quando ha effettivamente iniziato a lavorare su Beastars. Quando è invitata a partecipare ad eventi dove si deve interagire col pubblico, per proteggere la propria privacy Paru Itagaki indossa un’enorme maschera da pollo. Per chi di voi si fosse domandato se Paru sia in qualche modo imparentata con Keisuke Itagaki, mangaka e autore di Baki the Grappler, la risposta vi sorprenderà. Paru è infatti la figlia di Keisuke, e ha ereditato sin da piccola un grande interesse per i manga in generale, sebbene abbia cercato di raggiungere il successo senza attirare lettori grazie alla fama del padre.

Paru Itagaki si è definita un’artista e una persona creativa da sempre, molto prima di iniziare a pubblicare serie, a partire dal 2016, e la sua prima vena artistica la espresse attraverso la pittura quando era ancora all’asilo. Come abbiamo sottolineato nel paragrafo d’apertura, Itagaki ha vinto numerosi riconoscimenti, tra i più importanti del settore, grazie principalmente a Beastars. Tuttavia, Itagaki ha realizzato e pubblicato anche altre serie e racconti one-shot, come Paruno Graffiti, Drip Drip e Sanda, dove emerge il suo grande talento artistico e il suo stile peculiare.

La passione artistica ha condotto Itagaki a frequentare corsi universitari per diventare filmmaker, e ha cercato per anni di trovare un’occupazione nel settore, senza successo. Concludiamo questa lista di aneddoti su Itagaki rivelando che il suo primo manga, Beast Complex, contiene già, seppur in maniera acerba, molti dei temi e dei personaggi ripresi e sviluppati in Beastars.

Fateci sapere di quali di queste informazioni eravate già a conoscenza e quali vi hanno sorpreso di più nei commenti.