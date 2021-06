Beastars 2 arriva presto su Netflix italia, svelata la data d'uscita ufficiale

Beastars 2, la seconda stagione del fortunato anime di Studio Orange e Paru Itagaki, debutterà su Netflix il 15 luglio 2021 secondo quanto rivelato pochi istanti fa dal canale YouTube ufficiale della piattaforma streaming. In cima all'articolo potete dare un'occhiata al trailer di lancio sottotitolato in lingua inglese.

La seconda stagione di Beastars ha debuttato a gennaio in Giappone, dove è andata in onda settimanalmente su Fuji TV fino al 25 marzo 2021, data di trasmissione del dodicesimo e ultimo episodio. Netflix ha acquisito i diritti dell'anime nel 2019, ma, così come per la Stagione 1, ha dovuto attendere la conclusione della trasmissione tv prima di poter aggiungere l'anime al catalogo.

La prima stagione di Beastars è stata trasmessa nell'autunno del 2019 e si è conclusa con l'adattamento del capitolo 47 manga di Itagaki, coprendo circa un quarto del materiale a disposizione. La Stagione 2 ha proseguito l'adattamento con altri dodici episodi, arrivando fino al capitolo 99. La prima stagione è attualmente disponibile su Netflix con il doppiaggio italiano.

No intanto vi lasciamo alla meravigliosa Opening della Stagione 2, curata dal gruppo j-pop Yoasobi e diventata velocemente una delle più grandi hit primaverili in Giappone.