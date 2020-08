Beastars 2: un leak potrebbe aver confermato il mese di uscita su Netflix

Poche ore fa, il blog giapponese ryokutya2089 ha riportato la data di uscita della seconda stagione di Beastars, finora attesa per il generico 2021. Trattandosi di un leak è impossibile verificarne la veridicità, ma il sito si è rivelato più volte corretto nelle sue previsioni e raramente ha condiviso informazioni false.

Secondo i rumors, Beastars 2 sarà disponibile su Netflix nel mese di gennaio 2021, e verrà trasmesso in chiaro in Giappone a partire dal mese successivo. Le ultime dichiarazioni dell'autrice Paru Itagaki e del regista Shinichi Matsumi sembravano confermare l'ottimo stato dell'avanzamento dei lavori, ragione per cui diverse testate americane hanno già riportato la data come definitiva.

Vi ricordiamo che la prima stagione dell'anime ha adattato 47 capitoli dell'opera originale, e che anche la seconda dovrebbe essere composta da un unico cour. L'autrice ha dichiarato più volte che il manga è prossimo alla conclusione e considerando che al momento sono disponibili circa 190 capitoli, dovrebbe esserci abbastanza materiale per realizzare almeno quattro stagioni.

E voi cosa ne pensate? Anime o manga? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata alla nostra recensione della prima stagione di Beastars.