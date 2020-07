Beastars 2, nuovo messaggio dall'autrice: 'Siamo al lavoro, torneremo su Netflix nel 2021'

Pochi minuti fa, Netflix ha confermato - pubblicando un messaggio dell'autrice Paru Itagaki - che l'attesissima seconda stagione di Beastars tornerà nel corso del 2021 e sarà nuovamente disponibile sul sito streaming. In calce potete dare un'occhiata alla clip ufficiale, pubblicata dal profilo Twitter di NXOnNetflix.

Al momento non è dato sapere se la piattaforma streaming pubblicherà gli episodi settimanalmente (possibilità tangibile dato il successo della prima stagione) o tutti in una volta. Nel secondo caso, Netflix dovrebbe chiaramente attendere la distribuzione delle puntate su Fuji TV, emittente giapponese in possesso dei diritti. In tutti i casi, la seconda stagione sarà nuovamente disponibile in più lingue, compreso l'italiano.

Lo scorso maggio il regista della serie Shinichi Matsumi parlò della seconda stagione di Beastars, senza rilasciare aggiornamenti sulla produzione. Visti i tempi di attesa comunque, è possibile che le nuove puntate debuttino già a partire dal primo trimestre del 2021. Vi ricordiamo che anche se finora la maggior parte delle testate avevano data per scontata la redistribuzione su Netflix, l'annuncio ufficiale è arrivato solo pochi istanti fa.

E voi cosa ne pensate? Contenti? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui voleste saperne di più sull'anime invece, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione della prima stagione di Beastars.