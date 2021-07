Beastars 3, quando uscirà la terza stagione su Netflix?

Da pochi giorni ha fatto il suo debutto la seconda stagione di Beastars su Netflix. Gli animali antropomorfi, che avevano già fatto il loro ritorno a inizio anno in Giappone, sono finalmente tornati con la nuova stagione scolastica e tutte le difficoltà che devono affrontare. Ancora una volta, Beastars è stato apprezzato.

Ciò ha consentito a Netflix di rinnovare Beastars per una terza stagione. Rivedremo ancora una volta Legoshi e gli altri studenti della Cherryton, ma quando? Considerati i tempi di produzione, quando sarà disponibile Beastars stagione 3?

Dobbiamo innanzitutto differenziare le due date di uscita. Finora, Beastars è stato prima trasmesso in Giappone settimanalmente e soltanto qualche mese dopo la sua conclusione è stato portato su Netflix globalmente, con doppiaggio e annessi. Ciò vuol dire che assisteremo a un progetto simile anche per la stagione 3, con il ritorno dei Beastars prima in Giappone e poi dopo qualche mese sulla piattaforma di streaming.

Considerati i tempi di produzione e la distanza tra la stagione 1 e la stagione 2, è verosimile un ritorno di Beastars 3 per aprile o luglio 2022, quindi tra un anno, supponendo che anche questa sarà composta da 12 episodi. Se il numero rimarrà uguale, allora la trasmissione giapponese si concluderà o a giugno o a settembre 2022. Da quel punto in poi dovranno passare circa tre mesi, che porterebbero a un debutto di Beastars 3 su Netflix tra settembre 2022 e gennaio 2023.