Beastars: svelata la data di uscita fuori dal Giappone

Netflix ha annunciato sul social network Twitter che il premiatissimo anime tratto dal manga dell'autrice Paru Itagaki, Beastar avrà un'anteprima fuori dal Giappone il 13 marzo prossimo.

Andato in onda in Giappone lo scorso 8 ottobre, l'anime di Beastar conta al momento di una sola stagione di 12 episodi. Grazie al grande successo di pubblico e critica, che è valso a Beastars anche il premio "Miglior anime in computer grafica" agli scorsi CG Award 2019, l'anime godrà di una seconda stagione già confermata che dovrebbe iniziare nell'autunno di quest'anno o nei primi mesi del prossimo. Probabile, quindi, che Netflix porterà anche in Italia l'anime a dispetto dei problemi lamentati da Paru Itagaki qualche mese fa.

Serializzato sulla rivista Weekly Shonen Champion nel 2016, il manga di Beastar narra le avventure del giovane lupo Legoshi che vive in un mondo di animali antropomorfi e frequenta l'istituto Cherryton. Timido e gentile, Legoshi convive da sempre col pregiudizio che gli erbovori nutrono nei suoi confronti. La situazione si acuisce quando un giovane apalca viene trovato sbranato. Tirato in ballo dagli eventi, il giovane lupo intraprende un'indagine personale per far venire a galla la verità sull'assassinio. Beastar è quindi un misto tra un noir e uno slice of life ed indaga sui rapporti interpersonali e la fiducia e l'accettazione del diverso. Oltre all'anime, potete leggere il manga di Beastars in italiano, pubblicato da Panini Comics