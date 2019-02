Beastars: annunciata ufficialmente la prima trasposizione animata!

Dopo le voci che si sono susseguite nelle scorse settimane, ecco che arriva finalmente l'annuncio ufficiale: l'acclamato manga di Paru Itagaki Beastars avrà finalmente il suo primo adattamento animato.

La scorsa settimana vi abbiamo raccontato di come, sulle pagine dello Weekly Shonen Champion di Akita Shoten, fosse stato annunciato che il prossimo numero avrebbe avuto una novità importante per il manga di Paru Itagaki Beastars. Oggi siamo in grado di confermarvi che, come molti avevano ipotizzato, la notizia in questione riguarda il primo adattamento animato della serie sia in procinto di arrivare.

La notizia arriva proprio con l'uscita settimanale dello Weekly Shonen Champion, anche se ancora non si hanno informazioni precise su quale sia la natura esatta di questa trasposizione. In ogni caso un annuncio del genere era nell'aria, soprattutto dopo la grande popolarità guadagnata dalla serie nel corso dello scorso anno, considerata da molti come una controparte oscura e adulta di Zootropolis.

Beastars ha iniziato la sua serializzazione nel 2016, con l'opera che sta per vedere pubblicato il suo dodicesimo volume proprio nel mese di febbraio (potete vedere la cover e alcuni contenuti inediti del suddetto nel post Twitter riportato in calce e appartenente a @itaparu99). In Italia il primo volume arriverà nel mese di marzo per Planet Manga.

Ecco, per chi fosse interessato, una sinossi della serie:

"In un mondo popolato da animali antropomorfi, erbivori e carnivori coesistono tra di loro. Per gli adolescenti della Cherryton Academy, la vita scolastica è piena di speranza, romanticismo, sfiducia e difficoltà.

Il personaggio principale è Rigoshi il lupo, un membro del club di recitazione. Nonostante il suo aspetto minaccioso, lui ha un carattere molto gentile e bonario. Per quasi tutto il corso della sua vita è stato oggetto della paura e dell'odio degli altri animali, e si è ormai abbastanza abituato e rassegnato a questo ingrato stile di vita.

Ma presto si ritroverà ad essere più coinvolto nella sua vita scolastica e nel suo rapporto con i compagni di classe, che condivideranno anche il loro carico di insicurezze, riuscendo a trasformare piano piano la sua esistenza."

Che ne pensate? Guarderete l'adattamento di Beastars quando arriverà a disposizione degli appassionati?