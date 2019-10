Beastars: gli autori di Weekly Shonen Champion celebrano il nuovo anime

Weekly Shonen Champion è una rivista shonen sempre più in sordina rispetto alle tre principali concorrenti di Jump, Magazine e Sunday. Tuttavia è tornata sotto i riflettori grazie a Beastars, manga della giovane autrice Paru Itagaki e che in pochi mesi ha trovato la notorietà grazie al nuovo anime in arrivo anche sul colosso Netflix.

Un manga di questa portata sulla rivista non capita spesso, pertanto tantissimi autori più o meno famosi hanno dato il proprio tributo a Beastars e all'importante traguardo raggiunto, pubblicando diverse bozze che ritraggono con tanti stili diversi i personaggi dell'opera di Paru Itagaki.

Il primo che potete vedere in calce è il Legoshi di Takahashi Hiroshi, autore di manga immortali come Crows e Worst. Segue quello di Kenji Hamaoka (Appare! Urayasu Tekkin Kazoku) e naturalmente non poteva mancare quello di Keisuke Itagaki, autore di Baki e padre dell'autrice Paru.

I successivi che possono essere visti in calce sono rispettivamente di Konari Misato (Nagi no Oitoma), Sakurai Norio (Rororro!), Masahiro Anbe (Atsumare! Fushigi Kenkyuubu), Osamu Nishi (Welcome to Demon School, Iruma-kun!), Masakazu Ishiguro (Furutto on Thursday) e Wataru Watanabe, autore del longevo e famoso manga Yowamushi Pedal. Quale tra i disegni creati da questi popolarissimi mangaka è quello che vi piace di più?