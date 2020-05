Beastars: l'autrice invita a rimanere a casa con un simpatico sketch

Dopo aver conquistato gli spettatori giapponesi durante l'autunno del 2019, finalmente l'anime di Beastars è arrivato anche in occidente, sulla piattaforma streaming Netflix, e ha aumentato il numero di appassionati dell'opera creata dalla mangaka Paru Itagaki, che in questo periodo particolare, ha voluto condividere un messaggio con i fan.

Mentre la trasposizione anime si è fatta attendere, il manga non ha subito alcun tipo di rallentamento nella pubblicazione, almeno fino a quando le restrizioni dovute al coronavirus hanno costretto l'industria dell'editoria a posticipare molte pubblicazioni.

Naturalmente anche la rivista Weekly Shonen Champion, edita da Akita Shoten, che contiene i capitoli di Beastars ha dovuto annunciare un ritardo nei ritmi di pubblicazione, e l'autrice della serie ha immediatamente voluto condividere l'attuale situazione con i fan. Ammettendo che c'è ancora del lavoro da fare, invita i fan a rimanere in casa, e a rilassarsi come Legoshi nello sketch disegnato appositamente per il post che trovate in calce.

In una recente intervista, Paru Itagaki ha detto che il manga di Beastars è ormai prossimo alla conclusione, e nonostante non siano state definite né tempistiche né dettagli riguardanti in qualche modo la trama, ha confermato di star lavorando duramente per renderlo disponibile il prima possibile.

Ricordiamo inoltre che la seconda stagione di Beastars arriverà su Netflix nel 2021, e che in attesa dei futuri sviluppi della fantastica storia ideata da Itagaki potete recuperare la nostra recensione della prima stagione di Beastars.