Beastars: l'autrice Paru Itagaki celebra la fine del manga con un meraviglioso ritratto!

Oggi, 8 ottobre 2020, si è concluso definitivamente Beastars, il pluripremiato manga dell'autrice giapponese Paru Itagaki. L'opera, forte di oltre cinque milioni di copie stampate e cinque premi per "Miglior manga dell'anno", ha concluso la sua corsa dopo quattro lunghi anni, e l'autrice ha deciso di festeggiare l'evento con un dolcissimo ritratto.

Come potete vedere in calce, la figlia dell'autore di Baki ha festeggiato il successo della sua opera originale con uno splendido artwork raffigurante Legoshi e Haru, scrivendo: "Beastars si è concluso ed è stato un grande successo! Grazie a tutti per avermi supportata leggendo il mio fumetto per ben quattro anni!". Subito sotto, potete trovare la pagina speciale dedicata al festeggiamento per il raggiungimento delle 5 milioni di copie in circolazione.

Paru Itagaki ha affermato che a partire da gennaio tornerà a lavorare sui corti di Beast Complex, mentre per il momento non è stato annunciato alcun piano per quanto concerne possibile spin-off o side story. In tutti i casi, nel corso del 2021 l'anime di Beastars tornerà su Netflix con la seconda stagione, concludendo - presumibilmente - l'adattamento della prima metà del manga.

E voi cosa ne pensate? Vi è piaciuto il finale di Beastars? Fatecelo sapere nel riquadro sottostante con un commento privo di spoiler!