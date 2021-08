Beastars: l'autrice Paru Itagaki omaggia il debutto giapponese di The Suicide Squad

In occasione dell'uscita di The Suicide Squad - Missione Suicida nei cinema giapponesi, Warner Bros. ha commissionato a Paru Itagaki il compito di realizzare un poster promozionale del film di James Gunn. Dal momento che uno dei grandi protagonisti è King Shark, un ibrido uomo-squalo, Warner non poteva che affidarsi all'autrice di Beastars.

Sequel del Suicide Squad del 2016, questo nuovo appuntamento cinematografico con la task force di criminali guidata da Harley Quinn introduce diverse new entry, tra cui King Shark, villain che fece il suo debutto nell'universo DC Comics nel 1994. Data la sua imponente presenza, chi meglio di Paru Itagaki poteva ritrarlo?

L'autrice giapponese, infatti, ha una certa affinità con gli animali antropomorfi e il suo stile si adatta perfettamente a quello irriverente di The Suicide Squad. Per chi non lo sapesse, Itagaki è la responsabile di Beastars e Beast Complex, due opere che hanno portato i lettori a esplorare un mondo popolato da bestie antropomorfe.

Il poster promozionale, condiviso su Twitter dall'utente @MangaMoguraRE, ritrae una psicopatica e sorridente Harley Quinn a testa in giù con imbraccio un lanciarazzi. Nella porzione sottostante, ricoperto da una pioggia di proiettili, troviamo un affamato King Shark sporco di sangue.

Cosa ne pensate dell'artwork realizzato da Itagaki? Vi ricordiamo che Sanda, il nuovo manga dell'autrice di Beastars, ha recentemente fatto il suo debutto. In precedenza, Itagaki si è anche messa al lavoro su BotaBota.