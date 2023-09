Beastars, l'autrice sposa: guardate il bizzarro abito di matrimonio da polli della mangaka

I mangaka ci tengono molto alla propria vita privata e raramente si mostrano in pubblico. In particolar modo negli ultimi anni, a partire dal nuovo millennio in poi, gli autori tendono a non farsi mai fotografare oppure a indossare maschere. Questa moda è stata seguita da Paru Itagaki, autrice del famosissimo manga Beastars.

La figlia di Keisuke Itagaki, altro famosissimo mangaka della scuderia di Akita Shoten, famoso per la serie Baki, si mostra sempre con una maschera da pollo. La notorietà ottenuta in questi anni, che l'ha portata anche a incontrare i Maneskin e a preparare un disegno per loro, è di certo dovuta a Beastars, manga diventato anche un anime. Tuttavia, l'autrice si è dedicata nel corso degli ultimi anni anche a Bota Bota, serie breve, e al nuovo manga Sanda, attualmente in serializzazione.

Proprio nel bel mezzo di questa serializzazione arriva però un annuncio importante, che non ha a che fare con i suoi manga bensì con la sua vita privata. L'autrice Paru Itagaki ha annunciato il suo matrimonio. In aggiunta al messaggio, però, ha anche allegato una foto che si può vedere in basso. L'autrice si è fatta scattare una foto in abito da sposa con tanto di bouquet e con l'immancabile maschera da pollo.

Un modo per ringraziare anche i suoi fan, senza però rivelarsi troppo. Sicuramente la cerimonia non è stata portata avanti con la maschera, tuttavia è un bel modo per coinvolgere anche il suo nutrito seguito di ammiratori e lettori. Vi ha divertito questa foto dell'autrice di Beastars con la maschera da pollo e vestito da sposa?