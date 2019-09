Beastars e Baki: i due mangaka sono padre e figlia!

Keisuke Itagaki è famoso per aver dato vita al brand di Baki, il lottatore accanito che desidera superare il padre e che è stato pubblicato per anni su Weekly Shonen Champion sotto tante forme. Sicuramente avrà ispirato tantissime persone a diventare mangaka, ma sembra che una di queste sia addirittura sua figlia, creatrice del manga Beastars.

Beastars sta per debuttare come anime per Netflix, di conseguenza la mangaka Paru Itagaki, disegnatrice e scrittrice per Weekly Shonen Champion di Akita Shoten, sta acquisendo sempre più popolarità. In una delle ultime numerose interviste rilasciate, la sensei Itagaki ha fatto una dichiarazione doppia insieme a un altro sensei Itagaki.

I fan sono rimasti scioccati nel sapere che i due sono addirittura padre e figlia, un binomio che nel mondo dei manga si vede molto raramente. Talvolta ci sono casi, come quello dei due fratelli Kishimoto Masashi e Seishi, ma stiamo parlando di coincidenze molto rare.

Nell'immagine che potete vedere in calce proveniente dalla rivista Weekly Shonen Champion, abbiamo a sinistra Keisuke Itagaki di Baki, mentre a destra Paru Itagaki di Beastars. Come per ogni uscita pubblica, l'autrice si copre con una maschera da pollo. Indubbiamente è stata una sorpresa per tutti, considerato anche lo stile estremamente diverso sia di disegno che di sceneggiatura dei due manga.

Beastars arriverà su Netflix l'8 ottobre, mentre Baki ha già fatto la sua apparizione sulla stessa piattaforma alcuni mesi fa.