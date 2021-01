Beastars e Beast Complex in una nuova collezione: le novità sui manga di Paru Itagaki

Innanzitutto, sono state presentate le nuove pagine a colori per l'esordio di Beast Complex . Il nuovo capitolo sarà il primo di una serie abbastanza breve e che sarà completata in altri 2 volumi. Conseguentemente, il manga di Itagaki sarà complessivamente composto da 3 tankobon. Questi saranno però venduti in un'edizione speciale insieme ai 22 volumi di Beastars , componendo una serie di 25 tankobon totali. Per l'occasione, la mangaka Itagaki ha disegnato un box unico che sarà disponibile insieme ai suoi fumetti ad aprile 2021, con l'illustrazione visibile nel tweet in basso. La Itagaki sarà quindi parecchio attiva nei prossimi 3 mesi, portando avanti ben due serie contemporaneamente.

A limited complete box set of "Beastars" & "Beast Complex" (25 vols total) by Paru Itagaki will be released in Japan in April 2021. The box design design is an exclusive illustration by Paru Itagaki.



Reservations are starting tomorrow.



Debut color page of "Beast Complex" by "Beastars" creator Paru Itagaki in the latest Monthly Shounen Champion issue 6/2021. The series will be continued for a limited time again.



