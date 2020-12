Da Beastars a Bota Bota, prime immagini a colori del nuovo manga di Paru Itagaki

Paru Itagaki, giovane autrice di Beastars, ha da poco confermato di essere al lavoro su un nuovo manga intitolato Bota Bota. L'opera mette da parte gli animali antropomorfi e racconta la storia di una ragazza "particolare", Mako Hikari, e inizierà la serializzazione a partire dall'8 gennaio 2021 sulle pagine di Weekly Manga Goraku.

Recentemente, il sito ufficiale della rivista ha mostrato alcune immagini a colori, tratte direttamente dal primo capitolo. In calce potete osservare le illustrazioni e la prossima cover del settimanale, che come vedete è dedicata proprio al nuovo manga dell'autrice.

Per il momento non sono stati rivelati molti dettagli sull'opera, ma sappiamo che la protagonista è una donna all'apparenza normale, dalla costituzione gracile e che perde perennemente sangue dal naso. Secondo le prime indiscrezioni, lo scopo della ragazza sarebbe trovare l'amore, obiettivo che la sua personalità e i suoi problemi fisici non rendono semplice.

In attesa dell'uscita del nuovo manga, vi ricordiamo che l'anime Beastars riceverà presto una seconda stagione, in onda a gennaio e in arrivo su Netflix Italia il prossimo luglio. L'8 gennaio poi, uscirà anche il Volume finale di Beastars, contenente i capitoli dal 188 al 196.

E voi cosa ne dite? Seguirete Bota Bota? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nel riquadro sottostante.