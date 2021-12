Beastars: come hanno reagito i fan all'annuncio della stagione finale?

La popolarità di Beastars negli scorsi anni è cresciuta a dismisura. Il manga di Paru Itagaki ha avuto una buona pubblicazione su Shonen Champion, ottenendo un anime trasmesso a livello mondiale grazie a Netflix. Proprio questo prodotto ha reso conosciuto il lavoro dell'autrice. Ora però sta per arrivare a conclusione anche l'adattamento.

La produzione di Beastars 3 era in corso già da un po' di tempo, ma soltanto negli ultimi giorni è stato rivelato il logo della serie. Logo che non lascia spazio a dubbi dato che, oltre il classico Beastars campeggia anche un Final Season. La terza stagione sarà quindi l'ultima, con Legoshi che dovrà sciogliere tutte le ultime situazioni e avviarsi così al finale della storia.

Come hanno preso questo annuncio i fan di Beastars? Ovviamente l'attesa per la terza stagione è tanta, considerato quanti spettatori ha ottenuto la serie. Tuttavia la maggior parte dei commenti sui social sono della parte di pubblico che vorrebbe non vedere finire la serie. Come si può notare in basso nei tanti tweet raccolti, in molti si dispiacciono della rivelazione di Beastars 3, pur accogliendo il ritorno dell'anime.

Insomma, come accade per tanti prodotti, ci sono reazioni contrastanti in ogni fan che rivedranno alcuni dei loro protagonisti preferiti ma per l'ultima volta, prima di salutarli.