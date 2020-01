Beastars sta per concludersi: l'autrice lo annuncia sulla rivista

con l'arrivo dell'anime su Netflix, quest'anno Beastars è stato sotto i riflettori. Il manga di Paru Itagaki era in corso da diversi anni su Weekly Shonen Champion e, nonostante buoni riscontri nelle vendite e nei sondaggi di popolarità, rimaneva comunque un prodotto di nicchia sconosciuto ai più.

Adesso che ha iniziato a essere più popolare grazie alla trasposizione animata, permettendo così a più persone di scoprire l'opera, l'autrice di Beastars annuncia che il manga non proseguirà ancora a lungo. Sul numero 08 di Weekly Shonen Champion, la mangaka Paru Itagaki ha inserito un commento riguardante il futuro di Beastars ammettendo che "la fine è in vista". Ha inoltre aggiunto che sta lavorando al massimo e lo farà fino al termine del suo manga, invitando i fan a continuare a seguire la storia. La fase finale di Beastars potrebbe esordire al termine dell'attuale arco narrativo.

Paru Itagaki, figlia del famoso Keisuke Itagaki di Baki, sta pubblicando sulla rivista di Akita Shoten dal settembre 2016. Finora Beastars ha visto pubblicati 17 volumi e oltre 160 capitoli, di cui 11 pubblicati in Italia da Panini Comics. La storia segue un mondo ricco di animali antropomorfi, dove carnivori ed erbivori convivono ma non senza riserve. Legoshi è un lupo della Cherryton Academy che si ritrova suo malgrado coinvolto in diverse situazioni.