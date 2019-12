Beastars sta per concludersi, confermato il numero di episodi della prima stagione

Poche ore fa è stato ufficialmente confermato che Beastars, la serie di Studio Orange tratta dal manga di Paru Itagaki, si concluderà prima della fine dell'anno. Il mese scorso Netflix confermò l'arrivo dell'anime sulla propria piattaforma e oggi, finalmente, è diventata chiara la ragione per cui il colosso streaming decise di aspettare gennaio.

Come potete vedere in calce la notizia è stata confermata dal sito web, che da poche ore ha annunciato la messa in vendita della collezione home video. La prima stagione di Beastars terminerà il 26 dicembre 2019 con l'episodio 12, e sarà interamente disponibile su Netflix a partire dagli inizi del 2020. L'ultimo capitolo adattato, secondo le prime indiscrezioni, dovrebbe essere il 47.



Per chi non conoscesse l'opera, ricordiamo che la sinossi del manga recita quanto segue: "In un mondo popolato da animali antropomorfi, erbivori e carnivori coesistono tra di loro. Per gli adolescenti della Cherryton Academy, la vita scolastica è piena di speranza, romanticismo, sfiducia e difficoltà. Il personaggio principale è Legoshi il lupo, un membro del club di recitazione. Nonostante il suo aspetto minaccioso, egli ha un carattere molto gentile. Per quasi tutto il corso della sua vita è stato oggetto della paura e dell'odio degli altri animali, ma presto si ritroverà ad essere più coinvolto nella sua vita scolastica e nel suo rapporto con i compagni di classe, che condivideranno anche il loro carico di insicurezze, riuscendo a trasformare piano piano la sua esistenza".

E voi cosa ne pensate? State aspettando quest'anime? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata all'eccezionale opening di Beastars.