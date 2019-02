Beastars: diffuso il primo trailer della trasposizione animata

Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato delle indiscrezioni iniziali e dell'annuncio ufficiale relativo all'adattamento animato di Beastars, tratto dall'anime opera di Paru Itagaki. Oggi è finalmente arrivato il momento di dare un'occhiata al primo trailer diffuso online.

Questi giorni sono stati davvero concitati per tutti gli appassionati dell'opera di Paru Itagaki Beastars, che hanno visto rapidamente passare la trasposizione animata della serie da semplice voce di corridoio a realtà concreta, assistendo in breve all'annuncio dello studio d'animazione che si occuperà dell'adattamento e ora anche alla pubblicazione di quello che è il primo trailer ufficiale di questo nuovo anime.

Come potete constatare voi stessi dal breve filmato di Youtube riprodotto nella parte alta del presente articolo, si tratta ancora di qualcosa di estremamente preliminare, con la parte iniziale del video che è costituita di soli disegni e storyboard, per poi concludersi con la prima sequenza animata che ci fa da subito capire l'ambiguità delle sembianze del protagonista rispetto al suo animo tutt'altro che aggressivo.

Ricordiamo che a trasporre Beastars sarà lo studio specializzato in CG Orange, e che ancora non si hanno notizie precise né sulla durata del suddetto né sul periodo preciso di trasmissione della serie, che ormai da tempo, in considerazione dei premi e dagli elogi ottenuti, attendeva un anime dedicato.

Beastars ha iniziato la sua serializzazione nel 2016 sul Weekly Shonen Champion di Akita Shoten, con l'opera che sta per vedere pubblicato il suo dodicesimo volume proprio nel mese di febbraio. In Italia il primo volume arriverà nel mese di marzo per Planet Manga.

Ecco, per chi fosse interessato, una sinossi della serie:

"In un mondo popolato da animali antropomorfi, erbivori e carnivori coesistono tra di loro. Per gli adolescenti della Cherryton Academy, la vita scolastica è piena di speranza, romanticismo, sfiducia e difficoltà. Il personaggio principale è Rigoshi il lupo, un membro del club di recitazione. Nonostante il suo aspetto minaccioso, lui ha un carattere molto gentile e bonario.

Per quasi tutto il corso della sua vita è stato oggetto della paura e dell'odio degli altri animali, e si è ormai abbastanza abituato e rassegnato a questo ingrato stile di vita. Ma presto si ritroverà ad essere più coinvolto nella sua vita scolastica e nel suo rapporto con i compagni di classe, che condivideranno anche il loro carico di insicurezze, riuscendo a trasformare piano piano la sua esistenza."