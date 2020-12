Beastars: l'elettrizzante opening della Stagione 2 mostrata in anteprima, cosa ne pensate?

Pochi istanti fa, TOHO Animation ha condiviso la sigla completa della seconda stagione di Beastars, con tanto di video ufficiale con protagonisti Legoshi e Haru. La nuova opening, composta dal duo giapponese YOASOBI, abbandona le note funk/jazz della vecchia Wild Side di ALI e abbraccia uno stile J-Pop dal sound elettrizzante.

Come potete vedere in cima all'articolo, anche questo nuovo brano esplora la personalità di Legoshi, ora più convinto di sé stesso e sempre più intenzionato a salvare Haru. Le animazioni sono sempre curate dai ragazzi di Studio Orange, tornati dopo il grande successo riscosso dalla prima stagione. Il video conferma anche la data d'uscita dell'anime, ovvero il 6 gennaio 2021.

La seconda stagione di Beastars andrà in onda sul blocco televisivo [+Ultra] di Fuji Television e su Netlflix Japan. Esattamente come per la prima stagione, anche la seconda arriverà in occidente una volta conclusa la trasmissione in Giappone. Netflix ha già annunciato che tutti gli episodi saranno disponibili sulla piattaforma a partire da luglio 2021.

E voi cosa ne pensate? Vi piace questa nuova sigla? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto invece, vi consigliamo di rinfrescarvi la memoria sugli avvenimenti della prima stagione dando un'occhiata alla nostra recensione di Beastars.