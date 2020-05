Beastars: i fan immaginano un crossover con Animal Crossing

Uno degli anime attualmente di maggiore successo su Netflix, Beastars , che segue la complicata vita di Legoshi, un lupo antropomorfo. Vista la somiglianza dei protagonisti, i fan hanno immaginato un simpatico crossover tra la serie e la nuova esclusiva di Nintendo Switch: Animal Crossing: New Horizons

La personalizzazione di un’avventura incredibile in un mondo abitato da animali, unità alla possibilità di creare la propria isola personale ha fatto si che molti appassionati della trasposizione anime dell’opera di Paru Itagaki abbiano passato ore a ricostruire personaggi e luoghi della serie.

Il debutto di Legoshi, Haru e Louis è stato incredibile, e Netflix ha già annunciato la produzione di una seconda stagione, programmata per il 2021. L’utente @citrussalt ha condiviso su Twitter il post che trovate in calce alla notizia. L’immagine in questione ritrae il momento in cui Legoshi e Louis hanno un’accesa discussione prima dello spettacolo teatrale della scuola.

Mentre Louis è considerato uno degli studenti migliori dell’istituto, e anche l’attore principale dello spettacolo, Legoshi rimane dietro le quinte, occupandosi dell’aspetto tecnico. Se inizialmente i due non vanno esattamente d’accordo, con il passare del tempo si troveranno coinvolti nella stessa situazione e saranno costretti a collaborare.

Cosa ne pensate di questo simpatico crossover? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.