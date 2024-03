Beastars Final Season sarà diviso in due parti: ecco quando si concluderà l'anime

Dal sito ufficiale di Beastars arriva un importante aggiornamento sull'anime: la stagione finale della serie sarà divisa in due parti, entrambe disponibili esclusivamente su Netflix. Questa decisione, accolta positivamente dai fan, segna la tanto attesa conclusione dell'opera.

Annunciata per la prima volta al Netflix Stage dell'Anime Japan 2024, la notizia è stata accompagnata da un teaser, disponibile all'interno di questa news. Tutti i personaggi principali della serie sono al centro del breve filmato, della durata di cinquanta secondi. Legoshi rinnova il suo obiettivo di creare un mondo in cui la sua amata Haru possa finalmente sentirsi al sicuro, ma non sarà un obiettivo semplice da raggiungere.

L'account ufficiale di Beastars su X ha confermato la divisione della stagione finale in due parti. Mentre la prima parte è stata programmata per il 2024, la data di uscita della seconda verrà comunicata in seguito. Il cast e lo staff della serie hanno confermato il loro ritorno per la stagione finale: Shinichi Matsumi e Nanami Higuchi, rispettivamente regista e sceneggiatrice, torneranno per concludere in bellezza la saga. Lo studio Orange, noto per la sua produzione animata di qualità, si occuperà nuovamente dell'animazione.

Il manga di Beastars è stato creato da Paru Itagaki, che altri non è che la figlia dell'autore di Baki Hanma. La serializzazione dell'opera è iniziata nel 2016, sulla rivista Weekly Shōnen Champion di Akita Shoten, e si è conclusa nel mese di ottobre 2020. Con 22 volumi raccolti, la serie ha conquistato un vasto pubblico e ha catturato l'attenzione di Orange, che ne ha prodotto l'adattamento animato sotto licenza Netflix. Ma come hanno reagito i fan a Beastars 3? Ecco le reazioni della community.

