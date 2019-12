Beastars è in forte crescita, confermato uno spettacolo teatrale tratto dal manga

Il manga di Beastars sta continuando a crescere nonostante i dubbi di Weekly Shonen Jump e sorprendentemente, sembrerebbe essere molto vicino alle 3,5 milioni di copie stampate. Per l'occasione è stato quindi dato il via libera ad un adattamento teatrale, richiesto tempo fa dall'autrice e pronto a debuttare nel corso del 2020.

Secondo le prime informazioni condivise dallo stesso magazine, lo stage play dovrebbe andare in scena tra Tokyo e Osaka il prossimo aprile salvo imprevisti dell'ultimo momento. In caso di successo, è altamente probabile che parta un secondo tour più esteso, esattamente come accadde allo spettacolo di My Hero Academia.

Per chi non conoscesse l'opera, ricordiamo che la sinossi di Beastars recita quanto segue: "In un mondo popolato da animali antropomorfi, erbivori e carnivori coesistono tra di loro. Per gli adolescenti della Cherryton Academy, la vita scolastica è piena di speranza, romanticismo, sfiducia e difficoltà. Il personaggio principale è Legoshi il lupo, un membro del club di recitazione. Nonostante il suo aspetto minaccioso, egli ha un carattere molto gentile. Per quasi tutto il corso della sua vita è stato oggetto della paura e dell'odio degli altri animali, ma presto si ritroverà ad essere più coinvolto nella sua vita scolastica e nel suo rapporto con i compagni di classe, che condivideranno anche il loro carico di insicurezze, riuscendo a trasformare piano piano la sua esistenza".

L'anime sta crescendo molto in popolarità e secondo quanto rivelato il mese scorso, dovrebbe approdare anche su Netflix a gennaio 2020.