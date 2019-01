Beastars: in arrivo un anime tratto dal manga di Paru Itagaki?

Il titolo Beastars ha fatto spesso parlare di sé, sia nel panorama giapponese che in quello internazionale. Dopo aver vinto diversi premi e riconoscimenti, per il manga di Paru Itagaki potrebbe arrivare un adattamento inatteso.

La rivista di Akita Shoten, Weekly Shonen Champion, dove Beastars viene pubblicato settimanalmente, ha annunciato che nel prossimo numero ci sarà un annuncio molto importante per il manga. Il numero 10 della rivista, in uscita il 7 febbraio, potrebbe quindi annunciare che la serie riceverà un adattamento anime. Ovviamente si tratta di speculazioni, ma solitamente questo genere di annunci, conditi con pagine a colori d'apertura e copertina della rivista, implicano o un anime oppure l'ultimo capitolo della serie.

Considerata la popolarità che Beastars ha raggiunto nel corso dell'anno, la seconda ipotesi non è molto probabile, pertanto i fan sono in fervente attesa di sapere se potranno vedere Legoshi e gli altri animali in versione animata. Il manga, che da molti è stato giudicato come una versione adulta e oscura di Zootropolis, è scritto e disegnato dalla mangaka Paru Itagaki e pubblicato sulle pagine di Weekly Shonen Champion da agosto 2016. La serie è stata annunciata in Italia per Planet Manga e il primo volume arriverà nel mese di marzo.

La storia segue le avventure di Legoshi, un lupo antropomorfo dall'aspetto minaccioso e cattivo ma gentile d'animo, e membro del club di teatro. Mentre la società sembra aver trovato un equilibrio tra animali vegetariani e carnivori, Legoshi dovrà ambientarsi in un mondo liceale dove verrà coinvolto tra le paure e amori quotidiani dei suoi compagni di corso.