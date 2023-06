Beastars incontra i Maneskin: l'opera di Paru Itagaki nel videoclip per il brano TIMEZONE

Mentre i fan di Beastars attendono l'uscita della Stagione 3 su Netflix, la serie manga di Paru Itagaki torna a collaborare con la rock band più chiacchierata del momento. Beastars incontra i Maneskin nel videoclip del brano "TIMEZONE".

La prossima stagione di Beastars sarà l'ultima dell'anime. L'avventura del lupo grigio Legoshi e della coniglietta nana Haru è dunque indirizzata verso l'epilogo. Prima del gran finale, i due protagonisti della storia creata da Paru Itagaki si rendono protagonisti di una spettacolare collaborazione in campo musicale.

Nel mese di settembre 2022 i Maneskin erano volati in Giappone per una delle tappe del loro World Tour. Nella Terra del Sol Levante, Damiano, Victoria, Ethan e Thomas hanno avuto modo di incontrare Paru Itagaki, di cui il front man della band è grande stimatore. Fu in quell'occasione che arrivò l'artwork dell'autrice di Beastars per i Maneskin. A distanza di nemmeno un anno, Paru Itagaki e i Maneskin tornano a collaborare in un progetto ancor più importante del precedente.

Nelle ultime ore sul canale YouTube ufficiale della rock band italiana è arrivato il videoclip di "TIMEZONE", uno dei brani presenti nell'album "RUSH!". Ebbene, la clip animata è un grande omaggio a Beastars, di cui viene narrata la trama con in sottofondo il singolo.