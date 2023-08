Beastars incontra Shrek in questo crossover con Il gatto con gli stivali

Beastars sta concludersi e i fan dovranno attendere ancora un po' prima di scoprir il finale fra il lupo Legoshi e la coniglietta Haru. La terza stagione è prevista per il prossimo anno su Netflix e intanto l'autrice ci vuole deliziare con un grazioso crossover.

Paru Itagaki , la creatrice del franchise originale, ha condiviso dei disegni che dimostrano di non essere solo una grande fan del recente Il gatto con gli stivali 2 - L'ultimo desiderio, ma anche il memorabile antagonista dello spavaldo soriano.

Paru Itagaki non è l'unico mangaka della sua famiglia, poiché suo padre non è altro che il leggendario fumettista Keisuke Itagaki , creatore di Baki The Grappler . Ironia della sorte, entrambi gli adattamenti anime per Baki e Beastars sono arrivati ​​su Netflix.

Nonostante il legame familiare, sembra improbabile che presto vedremo Legoshi e Baki Hanma sullo stesso schermo, considerando quanto siano diversi i loro mondi. Tuttavia, sembra che questo lupo abbia fatto la conoscenza di un altro popolarissimo suo simile.

Paru Itagaki non ha nascosto ai suoi fan la propria passione verso il franchise di Shrek , raffigurando Legoshi come Morte , il lupo antagonista del secondo film de Il Gatto con gli Stivali e rappresentazione del Cupo Mietitore, che è possibile vedere a fine articolo.

Come hanno reagito i fan di Beastars? Sicuramente il capolavoro della Dreamworks è uno dei più acclamati degli ultimi anni, per questo motivo i seguaci dell'autrice sono rimasti estremamente soddisfatti di questo tributo e allo stesso modo scioccati di aver scoperto che la loro autrice preferita è fan di questo noto franchise!