Beastars incontra The Boys: Itakagi omaggia la terza stagione con uno sketch di Patriota

A pochi giorni dalla pubblicazione dell’ottavo, e ultimo, episodio della terza stagione di The Boys, basata sulla serie a fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson, la mangaka Itakagi, autrice dell’apprezzata Beastars ha voluto condividere la propria passione per lo show pubblicando un post sui social che ha catturato l’attenzione di molti fan.

La storia del lupo grigio Legoshi e dei suoi compagni ha pochi elementi in comune con le drammatiche e incredibilmente violente vicende di The Boys, eppure l'autrice del manga ha voluto creare una sorta di legame tra questi due universi realizzando uno sketch di Homelander, ovvero Patriota nell’adattamento italiano. Interpretato da Anthony Starr, Patriota svolge il ruolo di antagonista principale della serie, essendo un membro del corrotto gruppo dei Sette e responsabile di omicidi e crimini a dir poco disdicevoli.

Tuttavia, l’interpretazione di Starr e la complessità del personaggio hanno conquistato molti spettatori, e Itakagi, oltre a farne sicuramente parte, ha voluto dimostrare come il villain possa apparire inquietante anche in un altro stile. Come potete infatti vedere dal suo disegno, presente in calce, effettivamente Itakagi ha saputo rappresentare Patriota con una discreta fedeltà al design originale, e con un’espressione sinistra. Diteci cosa ne pensate di questo inaspettato omaggio nei commenti.

Per finire vi lasciamo ai all'omaggio di Itakagi al debutto giapponese di The Suicide Squad.