Beastars: Lo studio Orange mostra come lavora su Animal Crossing

Dopo aver visto l'opening della seconda stagione di Beastars, opera tratta dal manga omonimo di Paru Itagaki e presente nel catalogo Netflix, ecco un divertente tweet condiviso dall'account ufficiale dello studio di animazione.

In calce alla notizia trovate il tweet condiviso dall'account inglese dello studio di animazione Orange, in cui è presente un commento e una gif presa da uno dei videogiochi più di successo disponibili per Nintendo Switch: si tratta di Animal Crossing: New Horizons, che sembra aver conquistato anche i dipendenti dello studio. Ecco il commento presente nel tweet: "È in questo modo che i nostri animatori fanno motion capturing per Beastars". In un messaggio successivo l'account dello studio Orange spiega brevemente come lavorano sulle puntate dello show: "Non stiamo scherzando, ovviamente Legoshi si trova a lato dello schermo, ma il layout e i movimenti sono simili a quelli che facciamo realmente. (Ovviamente ci sono ancora mesi di lavoro per completare le animazioni)".

In Giappone, la seconda stagione di Beastars è già disponibile a partire dallo scorso 6 gennaio, mentre in Europa e nel resto del mondo farà il suo debutto a luglio. Non resta che aspettare per scoprire come continueranno le avventure di Legoshi e degli altri personaggi dell'opera, nel frattempo vi lasciamo con questo cosplay dedicato ad Haru di Beastars.