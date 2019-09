Beastars: il manga non sarebbe mai potuto arrivare su Weekly Shonen Jump

Beastars sta riscuotendo l'attenzione di tutto il mondo grazie all'anime prossimamente in arrivo sulla piattaforma streaming Netflix. Paru Itagaki sta già però serializzando questa serie con animali antropomorfi su Weekly Shonen Champion da alcuni anni, essendo ormai arrivata al sedicesimo volume.

Le vendite del manga Beastars stanno andando benissimo, di conseguenza in tante case editrici farebbero carte false per avere le capacità di Paru Itagaki al proprio servizio. Tuttavia, qualche anno fa non in molti avrebbero avuto il coraggio di pubblicare una storia simile.

A rivelare una cosa del genere è stato Hiroyuki Nakano, caporedattore della famosissima rivista Weekly Shonen Jump, la più famosa del Giappone dove sono o sono state pubblicate serie come ONE PIECE, Dragon Ball e Naruto.

La realtà infatti è che ogni rivista ha un target e uno stile di riferimento, pertanto ci sono molte differenze tra i manga accettabili su Weekly Shonen Jump e Weekly Shonen Champion. Nel corso di un'intervista, Nakano ha rivelato che, in quanto caporedattore, non avrebbe dato il via libera alla pubblicazione di Beastars a causa dello stile di disegno sporco e rozzo delle fasi iniziali, mentre avrebbe premuto per farla crescere prima come capitolo autoconclusivo e poi su un'altra rivista.

Il destino di Paru Itagaki, se si fosse rivolta alla Shueisha, sarebbe stato quindi simile a quello di Hajime Isayama il quale propose a Weekly Shonen Jump il suo prototipo di L'Attacco dei Giganti, prima di ricevere un rifiuto per i toni della storia che lo portarono ad andare su Bessatsu Shonen Magazine.

Tuttavia, Nakano ammette anche che, vedendo il punto a cui l'autrice è arrivata, ora avrebbe un po' di rimorso se fosse davvero accaduta una cosa simile. Sapevate tra l'altro che l'autrice di Beastars è la figlia di Keisuke Itagaki, autore di Baki?