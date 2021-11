Beastars: il manga di Paru Itagaki supera le 7,5 milioni di copie in circolazione

L'8 ottobre del 2020 l'autrice Paru Itagaki chiudeva definitivamente Beastars. Oggi, a oltre un anno di distanza, la mangaka festeggia un incredibile record raggiunto dalla sua opera più celebre. L'avventura del lupo grigio Legoshi e della coniglietta bianca nana Haru ha superato la cifra di 7,5 milioni di copie in circolazione!

Lanciato nel settembre del 2016 sulle pagine di Weekly Shonen Champion, rivista giapponese edita da Akita Shonen, Beastars è ambientato in un mondo popolato da animali antropomorfi e civilizzati, in cui carnivori ed erbivori convivono, ma non senza problemi. Nell'Istituto Cherryton, dove gli studenti sono divisi tra prede e predatori, uno studente erbivoro viene divorato. Il primo sospettato è il gigantesco lupo grigio Legoshi, che però non farebbe mai male a nessuno. La bella coniglietta Haru, però, tira fuori la bestia che è in lui.

Premiato con numerosi riconoscimenti, tra cui il premio Manga Taisho, il premio Osamu Tezuka e il premio Kodansha, Beastars supera oggi le 7,5 milioni di copie in circolazione, una cifra record che è stata celebrata dall'autrice Paru Itagaki con un bellissimo sketch inedito. L'illustrazione, in cui vediamo un dubbioso Legoshi, è stata accompagnata da un sentito ringraziamento della mangaka ai propri fan.

Dal manga di Paru Itagaki è stato tratto un adattamento anime, di cui la seconda stagione è recentemente arrivata in italiano su Netflix. E voi, avete seguito l'avventura di Legoshi, Haru e degli studenti dell'Istituto Cherryton? Vi lasciamo ricordandovi che Itagaki ha realizzato una bellissima illustrazione che ha accompagnato l'uscita di The Suicide Squad nei cinema giapponesi. Ecco, infine, Sanda, il nuovo manga dell'autrice di Beastars.