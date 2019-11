Beastars: il manga raggiunge nuovi record di copie stampate

Qualche anno fa, Weekly Shonen Champion tentò la fortuna con il manga Beastars, della poco conosciuta Paru Itagaki. La giovane autrice portò su fumetto una storia graffiante in una società dove sono costretti a coesistere animali antropomorfi tra onnivori, carnivori ed erbivori. A qualche anno di distanza, si è rivelato essere un successo.

La casa editrice Akita Shoten, detentrice dei diritti di Beastars, ha rivelato che il manga ha raggiunto ben 3 milioni di copie stampate. Un numero alto considerato che solo recentemente la serie ha ricevuto un adattamento animato da parte di Netflix e che il genere di nicchia che porta non ha molta presa sul grande pubblico.

Beastars è un manga scritto e disegnato da Paru Itagaki, figlia dell'autore di Baki. Pubblicato su Weekly Shonen Champion dall'8 settembre 2016, segue la vita del lupo Legoshi nell'accademia Cherryton. La serie è in corso con 151 capitoli, momentaneamente raccolti in 15 volumi e ciò comporta che, col nuovo dato, ognuno di questi tankobon ha una tiratura di 200.000 copie.

L'anime di Netflix ha aumentato la popolarità di Beastars, illuminatosi davanti al grande pubblico grazie anche l'opening particolare. Non resta che attendere per vedere anche in Italia sulla piattaforma di streaming l'anime in 3DCG.