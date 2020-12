Beastars: la mangaka Paru Itagaki è al lavoro su una nuova opera

Nonostante i fan stiano ancora attendendo l'arrivo della seconda stagione animata, il manga di Beastars è concluso ormai da diverso tempo. L'autrice Paru Itagaki, però, non intende godersi un meritato riposo ed è già al lavoro su una nuova miniserie intitolata Bota Bota.

Dopo aver celebrato la conclusione del manga di Beastars con questo meraviglioso ritratto, l'autrice Paru Itagaki è già tornata al lavoro su di una nuova opera. La notizia è stata riportata dalla rivista giapponese Manga Goraku di Nihonbungeisha, nella quale è stato rivelato che all'interno del prossimo numero la mangaka lancerà una nuova miniserie intitolata Bota Bota.

Il primo capitolo di questo nuovo manga sarà lungo ben 34 pagine, di cui quella di apertura sarà a colori. L'opera sarà al centro della copertina della rivista e sul profilo Twitter dell'autrice è possibile ammirare in anteprima due immagini dell'opera. Le illustrazioni pubblicate mostrano uno stile completamente differente da quello a cui la mangaka ci ha abituato. Difatti, in Bota Bota diremo addio ai protagonisti animaleschi per tornare nel mondo umano.

In attesa dell'arrivo della seconda stagione animata di Beastars su Netflix, i fan dell'autrice potranno godere nuovamente di un suo lavoro. Che ne pensate delle premesse di Bota Bota? Dopo aver archiviato Beastars, Paru Itagaki si è anche gettata sul manga Beast Complex, una raccolta di storie brevi slegate l'una dall'altra ambientate nel mondo degli animali antropomorfi della sua opera principale.