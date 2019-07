Beastars: la nuova Key Visual dell'anime è meravigliosa

Qualche tempo fa, vi abbiamo rivelato la data di uscita di Beastars, il nuovo anime di Studio Orange tratto dall'opera di Paru Itagaki

Per chi non conoscesse l'originale, la sinossi della trama recita quanto segue: "In un mondo popolato da animali antropomorfi, erbivori e carnivori coesistono tra di loro. Per gli adolescenti della Cherryton Academy, la vita scolastica è piena di speranza, romanticismo, sfiducia e difficoltà. Il personaggio principale è Legoshi il lupo, un membro del club di recitazione. Nonostante il suo aspetto minaccioso, egli ha un carattere molto gentile. Per quasi tutto il corso della sua vita è stato oggetto della paura e dell'odio degli altri animali, ma presto si ritroverà ad essere più coinvolto nella sua vita scolastica e nel suo rapporto con i compagni di classe, che condivideranno anche il loro carico di insicurezze, riuscendo a trasformare piano piano la sua esistenza".

Oggi, è stata pubblicata una nuova Key Visual dedicata all'anime, che potete osservare in calce all'articolo. L'immagine ci mostra un primo piano del protagonista Legoshi, con alle sue spalle la coniglietta Haru, il cervo Louis, la lupa Juno, il panda Gouhin e la pecorella Sebun.

Vi ricordiamo che Beastars approderà in simulcast anche su Netflix Italia il prossimo autunno, e che recentemente è stato svelato il cast che darà la voce ai personaggi. Cosa ne dite? Siete curiosi? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro qui sotto!