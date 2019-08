Beastars: i personaggi dell'anime targato Netflix si mostrano in una nuova immagine

Nel corso della giornata odierna il profilo Twitter ufficiale di Beastars, anime in arrivo su Netflix e tratto dal manga di Paru Itagaki, ha pubblicato una nuova immagine - visionabile a fondo news - in cui è possibile visionare Jack, un labrador amico di Legoshi, e Gouhin, panda gigante psichiatra che esercita nel mercato nero.

"In un mondo popolato da animali antropomorfi, erbivori e carnivori coesistono tra di loro. Per gli adolescenti della Cherryton Academy, la vita scolastica è piena di speranza, romanticismo, sfiducia e difficoltà. Il personaggio principale è Legoshi il lupo, un membro del club di recitazione. Nonostante il suo aspetto minaccioso, egli ha un carattere molto gentile. Per quasi tutto il corso della sua vita è stato oggetto della paura e dell'odio degli altri animali, ma presto si ritroverà ad essere più coinvolto nella sua vita scolastica e nel suo rapporto con i compagni di classe, che condivideranno anche il loro carico di insicurezze, riuscendo a trasformare piano piano la sua esistenza".

Shinichi Matsumi (aiuto regista in Pom Poko, Porco Rosso, regista degli episodi di Rurouni Kenshin e Rage of Bahamut Genesis) è stato posto come director dell'opera presso lo Studio Orange (Land of the Lustrous, Dimension W). Nanami Higuchi si sta occupando della sceneggiatura (Little Witch Academia, Ninja Slayer From Animation) mentre Nao Ootsu (designer in Saga of Tanya the Evil e Banana Fish) sta lavorando al character design della produzione. Infine, Eiji Inomoto (Ghost in the Shell Arise) dirigerà la computer grafica e Satoru Kousaki (Monogatari Second Season) comporrà la colonna sonora. Inoltre, proprio nel corso di questi ultimi giorni, è stata pubblicata una nuova key visual dedicata all'opera.