Beastars: la raccolta di storie Beast Complex in uscita nel 2021

Beastars farà il suo ritorno su Netflix all'inizio del prossimo anno, e la storia di Legoshi e i suoi compagni antropomorfi continuerà mentre cercheranno di scoprire chi è colui che sta uccidendo gli studenti della loro scuola. Una nuova serie sembra essere in arrivo, di cosa parlerà?

Sembra che ci sia un nuovo capitolo dell'opera di Paru Itagaki che uscirà entro la fine dell'anno, chiamata Beast Complex che secondo la mangaka rappresenta l'origine di Beastars. Ci saranno un nuovo cast di personaggi in questo manga nuovo di zecca che racconterà una nuova parte della storia di questo mondo.

I prossimi capitoli del manga saranno quelli conclusivi, e sarà interessante vedere quale parte della storia verrà raccontata nella seconda stagione, il mistero si infittisce i fan sono sempre più impazienti di scoprire la verità!

Beast Complex verrà pubblicato su Shonen Champion in Giappone a partire da marzo 2021, raccontando la storia dei nuovi personaggi che sembrerebbero aver gettato le basi per la storia narrata nella serie Netflix. Il manga sarà una raccolta di storie brevi, con protagonisti animali antropomorfi proprio come nella celebre serie Beastars.

La sinossi della raccolta "Una tigre e un castoro cresciuti insieme sconfiggono la pressione sociale di dover mettere fine alla loro amicizia e uniscono le forze per combattere le ingiustizie. Un cammello giornalista che ha passato la sua carriera giudicando i carnivori passerà una notte con una seducente lupa che gli cambierà la vita. Un coccodrillo e una gazzella dovranno trovare il modo per lavorare insieme come chef e aiuto cuoco in uno show di cucina con ascolti in calo. Una volpe e un camaleonte combattono con gli stereotipi che hanno l'uno dell'altro. E molto altro..."

Se anche voi come noi aspettate con entusiasmo l'uscita della nuova serie, non perdetevi il nuovo poster della seconda stagione di Beastars. Vi consigliamo di dare un'occhiata anche a questo interessante speciale su l'uso della CGI da Ghost in the Shell a Beastars.