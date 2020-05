Beastars, il regista dell'anime: 'Tante novità per la nuova stagione' E su Zootropolis..

Beastars è approdato su Netflix due mesi fa, riscuotendo un ottimo successo nonostante una premessa non esattamente mainstream. In particolare molti fan hanno apprezzato l'utilizzo della tecnica di animazione in 3DCGI e, visto il crescente successo dell'anime, i colleghi americani di ANN hanno deciso di discuterne con il regista Shinichi Matsumi.

Il direttore di Studio Orange ha iniziato parlando delle animazioni: "Ho scoperto la CGI nel 1998 guardando Steamboy. Ho sempre voluto provare a lavorare con strumenti del genere, ma in passato il costo di questi macchinari era molto alto, parliamo di 5 o 6 milioni di yen (ndr. tra 40 e 50.000 euro). Oggi finalmente possiamo contare su tanti software 3D e abbiamo la possibilità di sperimentare soluzioni diverse. Con Beastars provammo persino ad utilizzare il 2D all'inizio, ma scorrendo i vari stili di disegno non riuscimmo mai a trovarne uno in grado di convincerci. Sono contento del risultato che abbiamo ottenuto. Nel mercato non c'è niente come Beastars, dallo stile ai colori, è tutto diverso".

Matsumi ha proseguito parlando del manga e dei paragoni con il film Disney Zootropolis: "Inizialmente pensavo si trattasse di una storia di fuga, solo leggendo il manga ho iniziato a scoprirne la vera natura, ovvero quello di un drama in tutto e per tutto. In Beastars un erbivoro può professare il suo amore per un carnivoro, ma si tratterà sempre e comunque di due realtà ben distinte. Un erbivoro non può diventare carnivoro. Se si trattasse di uno shonen questa regola potrebbe essere messa in discussione, ma qui no, in questo manga è una divisone netta, un muro insormontabile. Non vedo l'ora di scoprire come si concluderà la storia. Per quanto riguarda Zootropolis sono a conoscenza dei paragoni, e prima di lavorare sull'anime ero preoccupato. Non volevo fare qualcosa di simile. Alla fine penso ci sia qualche similarità, in entrambi esiste un rapporto tra un erbivoro e un carnivoro, ma Beastars si evolve in maniera completamente differente. Lo stile e il tono dell'opera di Itagaki è unico, quindi la preoccupazione è svanita in fretta".

Infine, il regista ha accennato alla seconda stagione di Beastars in uscita nel 2021: "La storia sta andando avanti, quindi aspettatevi novità inerenti alla natura degli "incidenti" visti nella prima stagione. Il modo in cui Legoshi e gli altri affronteranno il problema è qualcosa che merita la vostra attenzione. Tra le altre novità scoprirete anche dei dettagli sul mondo esterno alla scuola, vedrete nuovi personaggi e tanti approfondimenti interessanti su alcuni volti noti. Spero che continuerete a seguirci".

