Beastars: rivelati i membri del cast che interpreteranno i protagonisti

Il sito ufficiale dell'anime di Beastars ha rivelato i due volti del cast che andranno ad impersonare i due protagonisti dell'opera. Chikakiro Kobayashi presterà la voce a Regoshi, mentre Sayaka Senbongi interpreterà Haru.

Shinici Matsusmi (Porco Rosso, Kenshin il Samurai Vagabondo) dirige l'anime presso lo Studio Orange, mentre Nanami Higuchi (Little Witch Academia, Ninja Slayer from Animation) si occuperà degli script. Del character design si prenderà cura Nao Ootsu, già noto per aver lavorato precedentemente a Banana Fish. Per quanto riguarda la CGI, Eiji Inomoto (Ghost in the Shell Arise) sarà lo Chief Director.

Altri membri dello staff includono: Minami Kuribayashi come art director, Ken Hashimoto nel ruolo di color designer, Shiori Furusho direttore della fotografia e Satoru Kousaki alla composizione del comparto musicale.

Il manga è ambientato in un mondo di carnivori ed erbivori, scandito dall'ansia, la speranza e l'amore. Regoshi è un lupo membro del Cherryton Club, e dimostra una grande sensibilità. la storia segue le vicende della vita adolescenziale di Regoshi e molti altri animali.

La data d'uscita dell'anime è stata annunciata da Netflix, e se volete farvi un'idea più chiara sul prodotto in questione potete visionare il trailer presente in questo articolo. Vi ricordiamo che il manga di Beastars è disponibile in italia pubblicato da Planet Manga.