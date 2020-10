Beastars: la seconda stagione debutta a gennaio 2021, online il primo poster

Studio Orange, lo studio di animazione responsabile per la produzione di Beastars, ha appena pubblicato il primo, meraviglioso poster della seconda stagione dell'anime, confermandone, tra l'altro, il mese d'uscita ufficiale. I leak comparsi sul web poche ore fa si sono dunque rivelati corretti, visto che è stato confermato che Beastars 2 debutterà a gennaio 2021.

Il sito web ufficiale dell'opera conferma che tutti i doppiatori della prima stagione torneranno a interpretare i propri personaggi, e che tra le nuove aggiunte si annoverano Yuki Kaji (Meliodas in The Seven Deadly Sins, Eren Jeager ne L'Attacco dei Giganti) nei panni di Pina, Subaru Kimura (Takeshi Goda in Doraemon) nei panni di Free e Taiten Kusunoki (Leonard Burns in Fire Force) in quelli di Ibuki.

La premiere dell'anime sarà trasmessa sul blocco [+Ultra] di Fuji Television e su Netlflix Japan. Questo non conferma, tuttavia, l'arrivo in simulcast nel territorio occidentale, visto che al netto di variazioni dallo scorso anno la serie dovrebbe concludere la propria trasmissione su Fuji TV prima di arrivare in America ed Europa. Per sapere il preciso istante in cui Beastars 2 sarà disponibile in occidente dovremo quindi aspettare l'annuncio di Netflix.

