Beastars: la seconda stagione debutterà nel 2021 su Netflix

C'è qualcosa di estremamente magico nell'ultima produzione di Studio Orange, l'adattamento animato del manga di Paru Itagaki, Beastars. La serie, infatti, ha avuto modo di farsi conoscere e apprezzare in tutto il mondo, complice anche la partnership con Netflix, il colosso americano dello streaming on-demand.

Lo sguardo insolito con la quale l'amore viene analizzato nell'ultima produzione di casa Orange è riassumibile nella nostra Recensione della prima stagione di Beastars. L'opera è approdata su Netflix lo scorso 13 marzo e in brevissimo tempo si è guadagnata le attenzioni di una fetta consistente di pubblico, grazie a una componente narrativa sofisticata e a un comparto tecnico in computer grafica davvero soddisfacente.

Qualora abbiate trovato appagante la serie televisiva, allora sarete ben lieti di sapere che l'anime è stato rinnovato per una seconda stagione che, a detta di Netflix e del sito ufficiale, debutterà nel 2021 in contemporanea con tutto il mondo, proprio com'è avventuro per la prima serie. Un'ottima notizia per gli amanti del manga ideato da Paru Itagaki, anch'esso ormai prossimo alla sua naturale conclusione.

E voi, invece, siete contenti di poter continuare a seguire le vicende sentimentali di Legoshi e Haru? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto, ma non prima di aver dato un'occhiata al nostro speciale di approfondimento su Beastars e la computer grafica.