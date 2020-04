Da Beastars a Shield Hero, numerosi nuovi eventi teatrali sono stati cancellati

Come tutti quanti saprete molto bene, queste ultime settimane sono state assai dure per l'intera popolazione mondiale a causa del sopraggiungere del coronavirus che continua a diffondersi in ogni dove, un pericolo che ha portato molti governi ad adottare misure drastiche, compresa una quarantena generale di proporzioni enormi.

Buona parte della popolazione mondiale si trova infatti chiusa in casa - con regole più o meno stringenti a seconda del paese di rifermento -, una situazione che sta portando ovvi e importanti danni all'economia globale, compresa la ricca industria di anime e manga, come già riportato grazie ai risultati fatti al box office giapponese di quest'ultima settimana.

Dovendo evitare assembramenti di persone, inoltre, sono molti gli eventi che stanno venendo spostati o cancellati, basti vedere alla complessa situazione in cui ora vertono le tante fiere che erano attese nei prossimi mesi. Ebbene, per aggiungere ancora un pizzico di sale alla ferita, il sito ufficiale di "2.5 Dimension", dedicato a spettacoli teatrali a tema anime/manga, ha ora confermato la cancellazione di svariati eventi che si sarebbero dovuti tenere nel corso delle prossime settimane. In particolare, gli spettacoli cancellati sono:

Mankai Stage 'A3!' Inverno 2020: dal 24 aprile al 10 maggio a Tokyo (cancellato)

Aggressive Dance Stage 'Dear Boys': dal 3 al 26 aprile in varie città (cancellato)

Hyper Projection Engeki Haikyū!! Saikyō no Chōsensha: spettacoli a Hyogo, Miyagi, Fukuoka, Osaka e Tokyo da marzo a maggio (cancellati)

Durarara!!: annullamento di tutti gli spettacoli programmati tra aprile e maggio

Spettacolo teatrale Sengoku Basara: annullamento di tutti gli spettacoli

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che proprio in queste ultime ore sono giunti alcuni consigli su come evitare di essere contagiati, il tutto direttamente dai pirati di ONE PIECE.