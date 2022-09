Beastars: la stagione finale ha una data d'uscita su Netflix

Beastars è uno di quei titoli che è riuscito ad entusiasmare, commuovere e a far riflettere la community di Netflix nonostante il comparto tecnico. Lo Studio Orange è una delle realtà più note nel campo degli anime in CGI e il risultato è culminato in due prime stagioni soddisfacenti sotto tanti punti di vista.

Nella nostra recensione della stagione 2 di Beastars, ad esempio, abbiamo valorizzato l'ottima capacità dello staff di adattare il secondo arco narrativo del manga che continua a confermare la serie come un vero e proprio gioiellino di Netflix. Il colosso americano non si è ovviamente lasciato scappare la possibilità di adattare la storia fino alla fine tanto da annunciare l'anno scorso la messa in produzione di una terza ed ultima stagione.

Dallo scorso dicembre, tuttavia, le informazioni in merito sono arrivate sporadicamente fino a quando nelle ultime ore è arrivata la conferma ufficiale della data d'uscita di Beastars 3. Salvo imprevisti, dunque, gli ultimi episodi dell'anime arriveranno su Netlfix durante il corso del 2024. Dovremo attendere ancora più di un anno per conoscere come si concluderà la storia, ma vi suggeriamo di continuare a seguirci per restare aggiornati in merito alle ultime novità.

