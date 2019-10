Beastars, Studio Orange spiega come è nata l'Opening e elogia il regista Shinichi Matsumi

Beastars è da qualche giorno sulla bocca di tutti per via della sua dirompente sigla di apertura, ritenuta da molti come una delle migliori dell'anno. L'opening ha infatti raggiunto la bellezza di 1.500.000 di views in pochi giorni e Studio Orange, conscio del proprio successo, ha finalmente deciso di spendere qualche parola sulla sua realizzazione.

Come potete vedere in calce, lo studio di animazione giapponese ha innanzitutto ringraziato il regista Shinichi Matsumi, con cui iniziò a lavorare sul progetto più di due anni fa. Il regista in realtà aveva già diretto un episodio di Land of Lustrous (altro anime di Studio Orange) in passato, dunque per le due parti fu più che naturale rinnovare la collaborazione.

In secondo luogo comunque, lo studio ha condiviso un video riguardante la realizzazione della tanto acclamata opening, della durata di circa 8 minuti. Nel video il regista ed alcuni collaboratori illustrano i motivi legati alla scelta delal tecnica Passo uno (più conosciuta come stop-motion) e il rapporto con la band giapponese ALI.

Per chi non conoscesse l'opera, ricordiamo che la sinossi di Beastars recita quanto segue: "In un mondo popolato da animali antropomorfi, erbivori e carnivori coesistono tra di loro. Per gli adolescenti della Cherryton Academy, la vita scolastica è piena di speranza, romanticismo, sfiducia e difficoltà. Il personaggio principale è Legoshi il lupo, un membro del club di recitazione. Nonostante il suo aspetto minaccioso, egli ha un carattere molto gentile. Per quasi tutto il corso della sua vita è stato oggetto della paura e dell'odio degli altri animali, ma presto si ritroverà ad essere più coinvolto nella sua vita scolastica e nel suo rapporto con i compagni di classe, che condivideranno anche il loro carico di insicurezze, riuscendo a trasformare piano piano la sua esistenza".

