Beastars stupisce i fan con una delle opening più creative dell'anno, cosa ne pensate?

Nonostante i vari problemi legati alla distribuzione dell'anime su Netflix, Beastars ha già mandato in onda due episodi, accolti con un po' di scetticismo per via dell'utilizzo spropositato della CGI. Se parliamo dell'opening però il risultato è decisamente inverso, visto che è già stata descritta come una delle sigle più originali della stagione.

Come potete vedere in cima all'articolo la sigla riprende il concetto di base dell'anime, ovvero quello di esplorare le due personalità del lupo Legoshi. Sulle note funk/jazz di "Wild Side", singolo composto della band giapponese ALI, il protagonista insegue la coniglietta Haru cercando di azzannarla, per poi fermarsi e iniziando e ballare una volta spuntato il sole.

In calce all'articolo potete osservare le reazioni dei fan, decisamente convinti dal lavoro svolto dai ragazzi di Studio Orange. Per quanto riguardi gli episodi l'anime sta avendo qualche difficoltà ad ingranare, ma una volta risolti i problemi con Netflix i numeri degli streaming dovrebbero diventare un po' più rassicuranti.

Per chi non conoscesse l'opera, ricordiamo che la sinossi di Beastars recita quanto segue: "In un mondo popolato da animali antropomorfi, erbivori e carnivori coesistono tra di loro. Per gli adolescenti della Cherryton Academy, la vita scolastica è piena di speranza, romanticismo, sfiducia e difficoltà. Il personaggio principale è Legoshi il lupo, un membro del club di recitazione. Nonostante il suo aspetto minaccioso, egli ha un carattere molto gentile. Per quasi tutto il corso della sua vita è stato oggetto della paura e dell'odio degli altri animali, ma presto si ritroverà ad essere più coinvolto nella sua vita scolastica e nel suo rapporto con i compagni di classe, che condivideranno anche il loro carico di insicurezze, riuscendo a trasformare piano piano la sua esistenza".

E voi cosa ne pensate? Vi piace la sigla di apertura? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui invece foste alla ricerca di altre informazioni invece, vi consigliamo di dare un'occhiata ai primi dieci minuti dell'anime.