Beastars: svelata finalmente la data d'uscita dell'anime!

È passato ormai qualche mese dal primo annuncio riguardante Beastars, il nuovo adattamento anime tratto dall'opera di Paru Itagaki, e per la felicità dei fan sono giunte finalmente nuove informazioni.

Per chi non conoscesse l'originale, la sinossi dell'anime recita quanto segue: "In un mondo popolato da animali antropomorfi, erbivori e carnivori coesistono tra di loro. Per gli adolescenti della Cherryton Academy, la vita scolastica è piena di speranza, romanticismo, sfiducia e difficoltà. Il personaggio principale è Legoshi il lupo, un membro del club di recitazione. Nonostante il suo aspetto minaccioso, egli ha un carattere molto gentile. Per quasi tutto il corso della sua vita è stato oggetto della paura e dell'odio degli altri animali, ma presto si ritroverà ad essere più coinvolto nella sua vita scolastica e nel suo rapporto con i compagni di classe, che condivideranno anche il loro carico di insicurezze, riuscendo a trasformare piano piano la sua esistenza".

Tra le informazioni recentemente diffuse, è stato rivelato che la serie sbarcherà in Giappone e in simulcast su Netflix il 10 ottobre 2019.

L'anime sarà diretto da Shinichi Matsumi, mentre della sceneggiatura si occuperà Nanami Higuchi. Minami Kasuga seguirà la direzione artistica, Satoshi Hashimoto la colorazione e Satoru Kosaki la colonna sonora. Sono state anche confermate le voci di Legoshi e Haru, i due protagonisti, rispettivamente doppiati da Chikahiro Kobayashi e Sayaka Senbongi.

