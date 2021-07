Beastars è tornato su Netflix: la Stagione 2 è disponibile con il doppiaggio italiano

La seconda stagione di Beastars è sbarcata su Netflix, dove è visibile in questo istante sia con il doppiaggio originale che con quello italiano, con le voci di Manuel Meli, Giulia Franceschetti, Flavio Aquilone e molti altri. La Stagione 2 è composta da altri dodici episodi, sempre animati in CGI dai talentuosi ragazzi di Studio Orange.

La prima stagione di Beastars è stata trasmessa nell'autunno del 2019 e si è conclusa con l'adattamento del capitolo 47 manga di Paru Itagaki, trasponendo quindi gli eventi raccontati fino a metà del sesto Volume. La Stagione 2 ha proseguito l'adattamento con altri dodici episodi, arrivando fino al capitolo 99, all'inizio del Volume 12. Il manga da cui è tratto l'anime si è concluso lo scorso gennaio con il Volume 22, quindi in caso di successo l'anime potrebbe essere rinnovato per altre due stagioni.

Beastars racconta la storia di Legoshi, un lupo che vive in un mondo popolato da animali antropomorfi. La società è in continua tensione a causa della convivenza tra carnivori ed erbivori, e il protagonista fatica a trovare un equilibrio tra il suo amore per la coniglietta Haru e il suo desiderio di sangue. La prima stagione ha riscosso un grande successo in tutto il mondo, e la seconda stagione - trasmessa da gennaio a marzo 2021 in Giappone - è finalmente disponibile anche in occidente.

E voi cosa ne dite? Recupererete Beastars 2 su Netflix? Ditecelo nei commenti! Nel caso in cui non abbiate mai visto l'anime, invece, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione della prima stagione di Beastars.