Beastars x TMNT: Itagaki celebra il film delle Tartarughe Ninja in uno sketch speciale

Le tartarughe ninja sono state un successo sin dalla pubblicazione del primo capitolo a fumetti nel 1984, e sono diventati delle vere e proprie icone della cultura pop grazie alla serie del 1987. Ora, anche l’autrice di Beastars ha voluto celebrare il ritorno di Raffaello, Leonardo, Donatello e Michelangelo col nuovo film realizzando uno sketch.

A poco più di un mese dall’uscita nelle sale italiane del film d’animazione Tartarughe Ninja – Caos Mutante, il film ha ricevuto un’accoglienza straordinaria, ottenendo ottimi risultati per la critica ed il successo ha portato l’universo della pellicola ad espandersi con videogiochi, serie tv, e un sequel già in lavorazione. Per celebrare la popolarità raggiunta dalle avventure delle quattro tartarughe appassionate di pizza è stato chiesto a Paru Itagaki di disegnare un’illustrazione speciale.

Un crossover interessante e sensato, visto che anche nell’universo di Beastars i protagonisti sono animali antropomorfi in grado di parlare e muoversi nel mondo reale. Come potete vedere in fondo alla pagina, il risultato è un disegno dallo stile inconfondibile, lontano dal design originale del quartetto di tartarughe, che vengono identificate sia dalle armi che possiedono ma soprattutto dal loro colore simbolico. Leonardo e Raffaello in primo piano appaiono i più decisi e sfoggiano con sicurezza la spada e i sai, mentre in secondo piano si notano il sorridente Michelangelo coi suoi nunchaku, e il geniale Donatello che si sistema gli occhiali.

Cosa ne pensate di questo simpatico crossover tra Beastars e TMNT?Fatecelo sapere nei commenti. In conclusione, ricordiamo che Beastars ha incontrato Shrek in un crossover riguardante il gatto con gli stivali, e vi lasciamo alla data d’uscita della stagione finale dell’anime di Beastars.